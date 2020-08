"Estou bem, sem sintomas, nem febre nem tosse", explicou, num vídeo publicado na rede social Instagram, o veterano de 37 anos, que se segue a dois casos na equipa de juniores dos romanos, anunciados na terça-feira.

O guardião, que em 2019/20 cumpriu sete partidas, encontra-se em isolamento numa altura em que a Roma não se encontra a disputar qualquer prova, com os treinos e todas as atividades do clube suspensas até 24 de agosto, recomeçando menos de um mês da data prevista do arranque da Serie A.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 781 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.786 em Portugal.

