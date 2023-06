Cabo Verde é o país convidado, nesta estreia do Guarda-Livros, que vai homenagear Eduardo Lourenço, no contexto do centenário do nascimento do ensaísta e filósofo, natural da Guarda.

Em comunicado, o município presidido por Sérgio Costa adiantou que "pretende estabelecer uma maior proximidade" com Cabo Verde, "país de origem de vários dos alunos" do Instituto Politécnico da Guarda.

"Terá lugar uma mesa de debate sobre a cultura contemporânea cabo-verdiana que contará com a presença do editor Filinto Elísio, além de um momento musical com a cantora Ellah Barbosa, que nos trará o ritmo das mornas e coladeras", salienta.

Organizado pela Câmara Municipal, o Salão do Livro da Guarda abrange 10 dias de programação, na Alameda de Santo André, estando a abertura marcada para as 17:30 de hoje.

"São muitos os escritores e autores que podemos encontrar neste salão, com destaque para [o moçambicano] Mia Couto, João Tordo, Rita Ferro, Joana Barrios ou Maria João Lopo de Carvalho, que estarão a apresentar os seus últimos títulos literários", segundo a autarquia.

Citado na nota, o curador do festival, Jorge Maximino, assume o objetivo de "afirmar a cidade com este novo projeto, que associa a feira de livros a um programa de conversas e encontros com escritores consagrados".

Pela Alameda de Santo André, vão passar ainda os escritores Francisco Moita Flores, Nuno Camarneiro, que acaba de lançar o livro infanto-juvenil "A Casa das Perguntas", e Pedro Marques Lopes, que integra os programas "Eixo do Mal", na SIC Notícias, e "Bloco Central", na TSF, além de autores locais.

"Já no campo da música, não faltam propostas: de Maze, 'rapper' do pioneiro coletivo de 'hip hop' Dealema, que se apresentará em formato 'spoken word' lado a lado com Vinicius Terra, com quem publica este ano o livro de estreia 'Fronteira Mátria', ao concerto infantil de Pequeno David e os Sem Soninho, que farão as delícias dos mais novos, passando ainda pelas conversas com Capicua e Luís Represas, que serão pontuadas por momentos musicais", acrescenta a Câmara da Guarda.

A homenagem a Eduardo Lourenço inclui a leitura de textos da sua autoria, por estudantes do concelho, e a mesa de debate "A cultura portuguesa e a Europa no pensamento de Eduardo Lourenço".

Todas as sessões do programa têm entrada livre e são realizadas em simultâneo com o espaço de exposição e venda de livros.

