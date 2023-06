Numa altura em que se estima que o oxigénio a bordo do submersível se teria esgotado, a Guarda Costeira norte-americana, apoiada por vários aviões e navios, intensificou hoje as buscas para tentar retirar os cinco tripulantes.

Já se esgotaram as 96 horas que se estimava existirem para manter o oxigénio para os cinco tripulantes do Titan, que desapareceu no domingo no Atlântico Norte numa viagem aos destroços do navio Titanic.

Contudo, especialistas reconhecem que essa é uma estimativa vaga e imprecisa e que o tempo de oxigénio pode variar substancialmente em função de várias variáveis.

As autoridades esperam que os sons subaquáticos, que continuam a ser monitorizados, possam ajudar a restringir as operações de busca, cuja área de cobertura foi expandida para vários milhares de quilómetros.

No entanto, os especialistas envolvidos na busca salientam diversos obstáculos, desde identificar a localização da embarcação, até alcançá-la com equipamentos de resgate, até trazê-la à superfície -- supondo que ela ainda esteja intacta.

