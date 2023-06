O evento, que integra a XXV Feira de Artesanato de Guimarães, foi apresentado no Jardim da Alameda de São Dâmaso, na presença do presidente do município, Domingos Bragança (PS), do vereador da Cultura e também presidente da cooperativa 'A Oficina', Paulo Lopes Silva, de Catarina Pereira, da direção artística da Casa da Memória de Guimarães e Artes Tradicionais d'A Oficina, e de José Pontes, presidente da Associação Artística da Marcha Gualteriana.

"As Festas da Cidade e Gualterianas constituem um dos principais cartazes turísticos de Guimarães. Com uma tradição centenária, estas festas têm sido, ao longo dos anos, espaço e tempo de vivência, de convergência, de movimento, de cor, de emoções e de demonstrações de vitalidade económica e cultural do concelho, com tal projeção que se tornaram numa das mais importantes atrações festivas de toda a região Norte", refere a organização.

Do programa das festas tradicionais da cidade de Guimarães, no distrito de Braga, faz também parte a XXV Feira de Artesanato de Guimarães, entre 28 de julho e 07 de agosto, no Jardim da Alameda de São Dâmaso, com dezenas de participantes de várias áreas.

O o momento alto das festividades está marcado para as 22:00 de 07 de agosto, último dia das Gualterianas, com o início da tradicional Marcha Gualteriana que vai percorrer as ruas da cidade de Guimarães.

A atriz e cantora Soraia Tavares vai atuar a partir das 21:30 de 04 de agosto, seguindo-se, uma hora depois, o concerto de Agir.

No dia seguinte, a noite abre com a atuação de Bianca Barros, pelas 21:30, enquanto os D.A.M.A atuam a partir das 22.30.

No domingo, 06 de agosto, é a vez de IRMA e do grupo The Black Mamba atuarem às 21:30 e às 22:30, respetivamente.

Os concertos realizam-se na Praça da Plataforma das Artes.

Do programa das Festas da Cidade e Gualterianas 2023 constam ainda o festival de folclore, cantares ao desafio, noite de fado, desfile e concentração de grupos de bombos, arruada e encontro de tocadores de concertina e o XX desfile de charretes antigas, entre outras iniciativas.

