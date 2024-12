Em comunicado, o IPMA aponta que o agravamento do estado do tempo deverá começar por afetar o grupo Ocidental (Flores e Corvo), que vai estar sob aviso amarelo a partir das 05:00 locais (06:00 em Lisboa) e até às 23:00 locais de terça-feira, por causa das previsões de vento (direção de sul, rodando para noroeste).

Flores e Corvo vão estar também sob aviso amarelo, referente a agitação marítima (ondas de oeste, passando a noroeste), entre as 11:00 locais (12:00 em Lisboa) e as 23:00 locais de terça-feira.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo, para as duas ilhas do grupo Ocidental, devido às previsões de precipitação por vezes forte, entre as 20:00 locais (21:00 em Lisboa) de terça-feira e as 05:00 locais de quarta-feira.

Para as ilhas do grupo Central (Terceira, Faial, Graciosa, São Jorge e Pico) o aviso amarelo, por causa da agitação marítima (ondas de oeste, passando a noroeste) é válido entre as 17:00 locais (18:00 em Lisboa) de terça-feira e as 05:00 locais de quarta-feira.

O grupo Central vai estar igualmente sob aviso amarelo por causa do vento (direção de sudoeste, rodando para noroeste, entre as 20:00 locais (21:00 em Lisboa) de terça-feira e as 06:00 locais de quarta-feira.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha emitiram também um comunicado onde alertam para "um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima" nos grupos Ocidental e Central do arquipélago dos Açores, a partir de terça-feira e até ao final do dia de quarta-feira.

A agitação marítima "será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante Noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma altura máxima de 13 metros, com um período médio a variar entre os 8 e os 12 segundos".

"São esperados ventos provenientes do quadrante Noroeste, com uma intensidade média de até 84km/h e rajadas até 152km/h", alertam ainda.

Assim, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha aconselham o reforço da amarração e "vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas" e desaconselha a pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba "frequentemente atingidas pela rebentação das ondas", já que "o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, nomeadamente os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, são outras das recomendações à comunidade marítima e população.

Também o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, face ao agravamento do estado do tempo nos grupos Ocidental e Central, devido à "aproximação de uma depressão com um sistema frontal associado".

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

APE // JLG

Lusa/fim