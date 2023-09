"O Grupo Vila Galé investiu cerca de seis milhões de euros, este ano, em renovações nos seus hotéis em Portugal", disse hoje, num comunicado, precisando que as obras em causa abrangeram, por exemplo, remodelações dos quartos familiares, renovação da piscina exterior e pintura do hotel Vila Galé Náutico, em Armação de Pêra.

No Vila Galé Atlântico e no Collection Praia, na Praia da Galé, também foram renovadas as piscinas.

Em albufeira, no Vila Galé Atlântico e no Cerro Alagoa, foram substituídas as caixilharias das varandas, enquanto no Vila Galé Marina, em Vilamoura, foi concluída a remodelação das instituições sanitárias de todos os quartos.

Por sua vez, o Vila Galé Collection Elvas tem um novo parque infantil e no Vila Galé Ópera, a receção, o restaurante e as salas de reuniões foram renovadas.

Já o Vila Galé Porto conta agora com uma pizzaria e o bar Soul & Blues foi redecorado.

O grupo conta, atualmente, com 31 unidades em Portugal e 10 no Brasil.

