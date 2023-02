Segundo o investidor, a futura unidade hospitalar deverá criar 120 postos de trabalho diretos e envolver cerca de 300 prestadores de serviços na área da saúde.

O anúncio aconteceu numa conferência de imprensa realizada nos Paços do Concelho de Penafiel, no distrito do Porto, com a presença dos autarcas locais e representantes da administração do grupo privado de saúde.

Nesse momento, foi celebrado o contrato de investimento entre o município e o investidor.

O futuro equipamento, a construir de raiz, situar-se-á nas proximidades do Hospital Padre Américo, na freguesia de Guilhufe, e contará com Serviço de Atendimento Permanente (SAP) e internamento.

Radiologia, bloco operatório, ambulatório, análises clínicas, medicina dentária e fisioterapia serão algumas das futuras especialidades equipadas com "tecnologias de ponta", como foi destacado pelos promotores.

O presidente da entidade privada, António Vilanova, assinalou que o novo hospital constituirá "um momento importante", pelo montante de investimento que representa, e consolidará a estratégia de crescimento do grupo, que disse ser atualmente o maior no Norte do país, onde já conta com 18 hospitais e mais de 7.000 colaboradores.

Assinalou, ainda, que a opção por Penafiel decorre do facto de ser a "cidade líder" de uma região, como o Tâmega e Sousa, com um elevado número de habitantes (cerca de meio milhão) e onde o grupo não tem ainda qualquer unidade hospitalar.

O presidente da câmara, Antonino de Sousa, assinalou a importância do momento, por significar um dos maiores investimentos de sempre no concelho, por acentuar a centralidade de Penafiel no contexto do Tâmega e Sousa e por reforçar o acesso à saúde no concelho e na região.

De acordo com dados hoje revelados, o futuro hospital privado prevê faturar cerca de 20 milhões de euros por ano.

