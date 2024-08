Uma fonte de segurança anónima disse à agência Amaq, a agência de propaganda do EI, que "o autor do ataque de ontem (sexta-feira) contra uma concentração de cristãos na cidade de Solingen, na Alemanha, é um combatente do Estado Islâmico".

Segundo o conciso comunicado divulgado nos seus canais da plataforma digital Telegram, o informador disse que o autor, que não identificou, levou a cabo o ataque "como vingança pelos muçulmanos na Palestina e noutros locais", sem fornecer mais pormenores.

Os acontecimentos ocorreram na sexta-feira pelas 21:45 locais (20:45 de Lisboa), no centro histórico de Solingen, perto de um dos palcos onde decorria um concerto do Festival da Diversidade.

Depois de esfaquear várias pessoas de forma aleatória, o agressor conseguiu fugir por entre o caos que se instalou e, de acordo com a polícia, desconhecem-se até agora os seus paradeiro e identidade.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, declarou-se chocado com o ataque e apelou para que o autor seja punido "em toda a extensão" da lei.

"Na nossa sociedade não devemos tolerar algo assim e nunca aceitá-lo", declarou.

O procurador responsável pela luta contra o terrorismo na região da Renânia do Norte-Vestefália (NRW), Markus Caspers, tinha afirmado hoje, numa conferência de imprensa, que, tal como a polícia indicou ao longo do dia, não se podia excluir a hipótese de que o ataque, ocorrido numa festa ao ar livre durante as comemorações do 650.º aniversário da fundação de Solingen, fosse um ato terrorista.

"Não há outro motivo aparente. As vítimas eram desconhecidas, sem parentesco. Por isso pensamos que é possível que tenha sido um ato terrorista", declarou.

O diretor da operação policial apoiou esta hipótese ao confirmar, em resposta a perguntas da imprensa, que, segundo as imagens do ataque, as facadas foram dirigidas "com muita precisão" ao pescoço das vítimas.

Os responsáveis policiais tornaram ainda públicas as idades das vítimas mortais, dois homens de 56 e 67 anos e uma mulher de 56, e a situação dos feridos, quatro dos quais se encontram em estado crítico, dois em estado grave e dois com ferimentos ligeiros.

A polícia informou que deteve hoje em Solingen um suspeito de envolvimento no caso: trata-se de um adolescente de 15 anos que alegadamente teve conhecimento prévio do ataque que chocou a Alemanha e nada fez para o impedir.

O jovem, que foi detido de manhã na casa da família, foi identificado com base no testemunho de duas pessoas que ouviram uma conversa suspeita antes dos acontecimentos durante o festival municipal em Solingen e que, após o ataque, contactaram a polícia.

ANC (HB) // SCA

Lusa/Fim