Grupo Estado Islâmico reivindica atentado na RDCongo que causou pelo menos 23 mortos

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou hoje a responsabilidade por um atentado na noite de domingo no leste da República Democrática do Congo (RDCongo) que, segundo as autoridades do país africano, causou pelo menos 23 mortos.