"Para que os elefantes não constituam perigo para as populações, a ANAC acionou medidas preventivas que consistiram na localização do grupo de elefantes vistos em Picoco, Boane, a fim de colocação de colar num dos elefantes - líder do grupo, de modo a permitir o seu afugentamento e retorno para o seu habitat", refere um comunicado daquela instituição.

Este grupo de elefantes tem sido visto a circular naquela zona desde 20 de agosto, segundo a ANAC, que afirma estar a "monitorizar" o seu percurso.

"O aparecimento de elefantes em algumas localidades dos distritos de Namaacha, Boane, Matutuine, Moamba, Magude e Manhiça, na província de Maputo, deve-se à ligação entre os corredores naturais dos elefantes nesta região, desde os tempos passados", explica a ANAC, recordando que é "sabido que a província de Maputo sempre foi um privilegiado ecossistema dos paquidermes devido à sua riqueza ecológica para a vida selvagem".

"Importa, no entanto, referir que os elefantes fazem parte das cinco espécies de fauna bravia de grande porte, sendo importante que as populações se mantenham distantes, evitando-se aproximar para permitir que as atividades de controlo e afugentamento decorram sem interferência", alerta ainda o comunicado.

