Em causa está um despacho do Supremo Tribunal de Justiça que refere que as deliberações do décimo congresso daquele partido só serão anotadas depois da decisão sobre o recurso apresentado por Bolom Conte relativo à organização da reunião magna do PAIGC.

Bolom Conte, que o PAIGC considera um ex-militante, tem intentado uma série de processos judiciais contra o partido.

Em declarações na quinta-feira aos jornalistas, o presidente do PAIGC disse não estar "minimamente preocupado".

"Não sou jurista, mas pôr em causa a anotação de um partido político é tão aberrante, que não acredito que um juiz chegue a esse ponto", referiu Domingos Simões Pereira, citado pela imprensa guineense, após ter assistido virtualmente à cerimónia de entrega das suas insígnias de doutoramento pela Universidade Católica de Lisboa, por estar impedido de sair do país.

Para o Espaço de Concertação dos Partidos Democrático, o Supremo Tribunal de Justiça está a realizar "manobras dilatórias" com a "cumplicidade de alguns magistrados".

"Ao invés de se ocupar ou preocupar-se com a constitucionalidade dos atos praticados pelas autoridades atuais, na aplicação das leis, associa-se a elas na implementação de um plano estratégico maquiavélico de exclusão, por via judicial, do Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde nas próximas eleições legislativas antecipadas", salienta aquele grupo de partidos políticos.

"Queremos aqui deixar bem claro, que sem a participação do PAIGC nas próximas eleições legislativas, elas não terão lugar, e as consequências imprevisíveis que dali possam resultar serão da responsabilidade das autoridades atuais e dos magistrados do STJ (Supremo Tribunal de Justiça) implicados", sublinham.

O ECPD exige também às "entidades que encarnam o poder que conduzam o processo eleitoral com bom senso, sentido de responsabilidade, no estrito respeito e observância da lei e da Constituição da República".

O Espaço de Concertação dos Partidos Democráticos inclui o PAIGC, União para a Mudança, Partido da Convergência Democrática, Movimento Democrático Guineense, Movimento Social Democrático, Partido Social-Democrata, Partido Manifesto do Povo.

