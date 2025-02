O mau tempo, sobretudo devido às fortes chuvas, levaram muitos marroquinos a fazerem-se ao mar a partir das costas de Castillejos.

Várias fontes indicam que os migrantes acreditam que durante o mau tempo há menos vigilância na fronteira e que as condições do mar favorecem a sua chegada às praias de Ceuta.

Considera-se que as condições do mar favorecem este tipo de travessia clandestina. Nas últimas horas, um grupo de oito migrantes, incluindo três menores, conseguiu chegar a nado até à cidade, apesar do perigo dessas travessias, principalmente devido às ondas, indicam.

A agência espanhola EFE descreve que todos os migrantes estavam bem de saúde e que a maioria usava roupas de mergulho para se proteger das baixas temperaturas do mar.

PFT // SB

Lusa/Fim