Os raptos são algo comum no Mali, que é palco há vários anos de uma crise de insegurança, em particular no centro do país, que é um dos focos de violência 'jihadista' e intercomunitária e criminosa que tem atingido o Sahel.

No entanto, o rapto destes cinco membros da comunidade católica no país maioritariamente muçulmano é tido um acontecimento excecional, não se sabendo quem foram os perpetradores do sequestro ou as razões para tal, segundo noticiado pela agência France-Presse.

Os raptos na área onde desapareceram tendem a ser atribuídos a 'jihadistas'.

O grupo deslocava-se para San, na segunda-feira, para participar nas exéquias do padre local Oscar Thera, marcado para hoje.

"Esperávamo-los ontem em San", afirmou o padre Alexis Dembélé, que pertence à conferência episcopal da igreja do Mali.

As cinco pessoas foram raptadas a cerca de 30 quilómetros a norte de Segue, nas proximidades de Ouo, segundo Cleophas Tienou, um responsável da igreja de Mopti.

O governador da região de Mopti, o coronel-major Abass Dembélé, confirmou o sequestro, não tendo dado mais pormenores.

Os raptos, de malianos ou estrangeiros, é um dos aspetos da violência que afeta o Mali. As motivações são várias, desde táticas de pressão até à extorsão.

