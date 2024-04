A ativista do Climáximo Matilde Alvim disse à Lusa que o julgamento irá decorrer no Campus de Justiça nos dias 22, 23 e 24 de abril e que estão a ser organizadas "atividades de solidariedade e resistência" ao longo dos três.

Os 11 ativistas em julgamento, com idades entre 20 e 58 anos, estão acusados de "desobediência civil" e "interrupção das comunicações" e, em caso de condenação, arriscam penas superiores a um ano de prisão.

"A poucos dias dos 50 anos da Revolução dos Cravos, 11 apoiantes do Climáximo vão estar a ser julgados em tribunal pelo protesto político de bloqueio da Avenida Eng. Duarte Pacheco, em Lisboa, que ocorreu em dezembro de 2023. O julgamento vai durar três dias e conta com dezenas de testemunhas, para além de um programa em solidariedade que promete envolver e organizar os próximos passos do movimento pela justiça climática" - as "Assembleias de Abril", precisa informação divulgada pelo Climáximo.

Segundo o movimento, "as 11 pessoas serão julgadas por terem lutado pela vida" no planeta.

"Não podemos normalizar a violência extrema que é a crise climática. A seca no Algarve, os milhões de pessoas atualmente deslocadas, e os milhares de mortes devido à crise climática. Sabemos que os governos e as empresas continuam os seus planos de destruição. Delegar-lhes a responsabilidade de travar a crise climática é o mesmo que esperar que o ditador ponha fim à ditadura", adianta o movimento.

O programa de ações em defesa do clima inclui debates sobre os "Planos de Desarmamento e de Paz" do Climáximo, palestras e assembleias abertas de "construção dos próximos passos do movimento".

FC // JMR

Lusa/Fim