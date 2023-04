Segundo o IPMA, o aviso amarelo para as ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial estará ativo entre as 09:00 de sábado e as 09:00 de domingo, tendo em conta as previsões de "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada".

Os avisos amarelos são os terceiros mais graves e são emitidos para situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

