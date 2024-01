Grupo armado pró-iraniano do Iraque anuncia suspensão de ataques contra EUA

As Brigadas do Hezbollah, um influente grupo armado pró-Irão no Iraque, anunciaram hoje a suspensão das suas operações militares contra as tropas norte-americanas, após Washington ter prometido retaliar o ataque de 'drones' na Jordânia que matou três militares.