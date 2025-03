"Vocês [a Gronelândia] merecem parceiros que vos respeitem e tratem como iguais", escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais.

A presidente do executivo comunitário acrescentou que a União Europeia "tem orgulho em ser um parceiro assim".

As declarações da presidente da Comissão Europeia surgem num contexto da visita do vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, à região autónoma dinamarquesa.

Ainda antes de tomar posse como Presidente dos EUA, no passado dia 20 de janeiro, o republicano Donald Trump manifestou o desejo de anexar o território por questões geoestratégicas.

A ideia foi imediatamente recebida com contestação por parte da Dinamarca, da população daquele território e por vários líderes de países da União Europeia.

Na visita à Gronelândia, Vance estará acompanhado pela sua mulher, Usha Vance, pelo conselheiro de segurança nacional, Mike Waltz, e pelo secretário da energia, Chris Wright.

Após alterações, o programa da visita está limitado à base militar norte-americana que Washington mantém no norte da Gronelândia, em Pituffik, ao abrigo de um amplo acordo de defesa assinado em 1951 com Copenhaga.

A visita gerou polémica com as autoridades dinamarquesas e gronelandesas, embora a alteração do programa tenha acalmado os ânimos.

A Dinamarca chegou a definir a deslocação de J.D. Vance como uma "pressão inaceitável", enquanto Trump defendeu a visita como "uma demonstração de amizade".

Dias antes da visita, Trump voltou a argumentar que a Gronelândia é um território essencial para a segurança internacional, justificando a sua pretensão de a anexar com razões "defensivas e ofensivas".

AFE // SCA

Lusa/Fim