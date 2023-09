"Tal como nós tínhamos expectativa, depois de um ano em que durante o processo negocial não convocámos greves e até nem fomos compreendidos por parte de alguns colegas, esta greve está a ter uma forte adesão", disse Jorge Roque da Cunha.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do SIM avançou que nos centros de saúde a adesão a uma greve que teve inicio às 00:00 de hoje está "muito próxima dos 95%" e que há blocos operatórios encerrados em vários hospitais.

"[A adesão] nos blocos operatórios ronda os 90%, e nas consultas externas hospitalares, cerca de 85%. Em hospitais como Braga, Gaia/Espinho, Santo António [no Porto] a totalidade dos blocos operatórios está encerrada, mas naturalmente que os serviços mínimos de urgência, as hemodialises e tratamentos oncológicos estão totalmente garantidos", descreveu.

Jorge Roque da Cunha considerou que este "é um sinal claro de que as reivindicações do sindicato são compreendidas pelos médicos que têm grande descontentamento em relação à perda de poder de compra dos últimos 10 anos".

"Não é aceitável que a perda de poder de compra que representou cerca de 22% possa ser colmatada com um aumento de 3,1%, que foi a proposta que o Governo nos fez. Um Governo que está no poder há oito anos, um Governo com maioria absoluta, um Governo que cobra impostos aos portugueses como nunca cobrou, tem de perceber que não adianta ter palmadinhas nas costas em Bruxelas quando tem pessoas que aguardam consultas e cirurgias mais de dois anos", referiu.

Sobre as horas extraordinárias, o presidente do SIM disse que "no ano passado os médicos fizeram 5 milhões e 500 mil horas extraordinárias", algo que considerou "inaceitável".

Os médicos da Administração Regional de Saúde Norte iniciaram hoje uma greve de dois dias convocada pelo SIM para exigir ao Governo a revisão transversal da grelha salarial de um grupo de profissionais "sempre penalizado".

Os médicos estão paralisados desde as 00:00 de hoje até às 24:00 de quinta-feira.

Esta greve de 48 horas é a segunda no espaço de menos de um mês.

Estão abrangidos nesta "greve regional" os hospitais e agrupamentos de centros de saúde não abrangidos pela greve que decorreu nos dias 6 e 7 deste mês.

A paralisação, segundo o SIM, terá impacto no Centro Hospitalar Universitário de Santo António, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, Hospital da Senhora da Oliveira -- Guimarães, Hospital de Braga, Hospital Santa Maria Maior -- Barcelos, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, Centro de Medicina Desportiva do Porto e Departamento de Saúde Pública da ARS Norte.

Também estão abrangidos por esta greve agrupamentos de centros de saúde: ACES Alto Ave -- Guimarães, Vizela e Terras de Basto, ACES Ave / Famalicão, ACES Cávado I -- Braga, ACES Cávado II -- Gerês / Cabreira, ACES Cávado III -- Barcelos / Esposende, ACES Entre Douro e Vouga I -- Feira e Arouca, ACES Entre Douro e Vouga II -- Aveiro Norte, ACES Grande Porto II -- Gondomar, ACES Grande Porto V -- Porto Ocidental, ACES Grande Porto VII -- Gaia e ACES Grande Porto VIII -- Espinho / Gaia.

PFT // FPA

Lusa/Fim