O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) anunciou na terça-feira uma greve para o dia 21, abrangendo os profissionais das regiões Centro e Norte, que hoje alargou para o dia 22, abarcando os trabalhadores das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

O Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (Sindite) e a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), afetos à UGT, também anunciaram greve para estes dois dias.

No pré-aviso de greve enviado ao Governo, as estruturas sindicais apresentam como fundamentos da greve "a manifestação de indignação" perante "violações dos direitos laborais" e a "ausência de resposta às solicitações para regularização de situações ilegais de abrangência nacional".

Os sindicatos reivindicam "a urgente regularização dos procedimentos de transição e reposicionamento remuneratório" e "o reconhecimento de 1,5 pontos de avaliação de desempenho por ano, por imperativo de equidade na diferenciação de desempenhos por aplicação do sistema específico de carreira especial".

Exigem também a alteração da tabela salarial dos técnicos de diagnóstico e terapêutica em paridade com as carreiras da administração pública de igual grau de complexidade funcional, "a devida comunicação de pontos" reunidos através da avaliação de desempenho e a "resolução urgente" das injustiças resultantes "da não aplicação ou errada aplicação do processo de revisão de carreira".

A paralisação abrange todos os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica a exercer funções no Serviço Nacional de Saúde, estando assegurados os serviços mínimos previsto na lei.

O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, afeto à CGTP, adverte que a realização de análises clínicas, ecografias, raios X, entre outros exames, bem como atividades nas áreas da terapêutica (farmácias hospitalares, fisioterapia, terapia da fala ou terapia ocupacional), podem não se realizar devido à paralisação.

Estão também agendadas duas concentrações, uma a 21 de fevereiro, em frente ao Hospital S. João, no Porto, e a outra em frente ao Ministério da Saúde no dia 22, onde será entregue uma moção aprovada pelos trabalhadores.

Esta greve surge depois de, em maio de 2023, o STSS ter cancelado uma greve por reconhecer que o Ministério da Saúde tinha apresentado "propostas concretas" e assumido compromissos no sentido de valorizar os salários e as carreiras.

Hoje, em comunicado, o presidente do STSS, Luís Dupont, afirma que "os profissionais estão cansados de promessas vãs".

"Tudo tem um limite, sobretudo quando a razão está do lado dos trabalhadores que não podem esperar mais para manifestar o desagrado e revolta, pois a maioria das instituições, com a aplicação da Circular, provocaram o caos e a desigualdade entre os profissionais, nomeadamente, por subsistir a indefinição sobre a atribuição de 1,5 pontos por parte do Ministério da Saúde, tal como temos vindo a alertar, nomeadamente, em ofício enviado ao Primeiro-Ministro, no mês de janeiro", salienta.

HN (SO) // JMR

Lusa/Fim