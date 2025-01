O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Frederico Morais, adiantou que nos três turnos a adesão foi total, cumprindo os serviços mínimos decretados, possibilitando que os reclusos tivessem duas horas de pátio e visitas de familiares, só que nestas não foi permitida a entrada de sacos com comida e roupa.

Esta greve, que teve início no sábado, poderá prolongar-se até 28 de fevereiro, como consta do pré-aviso, caso as reivindicações do sindicato não sejam atendidas.

Relativamente aos serviços mínimos, Filipe Morais disse que o sindicato "vai apresentar uma queixa-crime contra a diretora" do Estabelecimento Prisional do Linhó, uma vez que a mesma terá tentado alterar na sexta-feira à noite o regime estabelecido pelo colégio arbitral, inclusive com alegadas ameaças de processos disciplinares aos guardas que não cumprissem o que determinou.

Contactada pela agência Lusa sobre os números apresentados pelo sindicato, fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) respondeu que a direção-geral "não comenta informações dos sindicatos sobre os níveis de adesão às greves".

Segundio o SNCGP, na origem da greve está a "contínua falta de condições de segurança no Estabelecimento Prisional do Linhó, como as agressões a elementos do Corpo da Guarda Prisional comprovam" e a "não resolução de problemas elencados na última reunião" entre os responsáveis do SNCGP, da Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais e da prisão.

Frederico Morais disse à Lusa que foi agendada para segunda-feira uma nova reunião na DGRSP para "tentar chegar a um consenso" e "desconvocar a greve".

A paralisação sucede-se a outra que decorreu entre 06 de dezembro de 2024 e 10 de janeiro e que, segundo a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso (APAR), implicou que os presos permanecessem fechados diariamente nas celas durante 23 horas, sem possibilidade de ter aulas ou de trabalhar.

Em comunicado, a APAR adianta estar a preparar uma queixa formal no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

