O PE debate na terça-feira e vota no dia seguinte a aprovação ou rejeição da Lei do Restauro da Natureza, sobre a qual os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) já adotaram uma posição negocial, que prevê objetivos vinculativos de recuperação das terras e espaços marinhos afetados pela poluição ou pela exploração intensiva.

O apelo da ativista surge num momento em que esta lei suscita divisões no hemiciclo europeu e que Bruxelas admite que não há tempo para apresentar novas propostas legislativas.

"Amanhã [terça-feira] às 08:00 [07:00 em Lisboa] iremos protestar junto ao Parlamento Europeu em Estrasburgo por uma forte Lei do Restauro da Natureza", anunciou a ativista, através da sua conta na rede social Twitter, apelando aos eurodeputados para, na quarta-feira, "não rejeitarem, mas votarem a favor da lei mais forte possível" para mitigar a crise climática e travar a perda de biodiversidade.

Sobre esta lei em questão, a Comissão Europeia sublinhou hoje, através de um porta-voz, ser "difícil, se não impossível, nesta fase da legislatura, apresentar novas propostas legislativas", com as eleições europeias marcadas para junho de 2024.

"Por isso, esperamos ter um bom resultado no Parlamento durante a votação que terá lugar na quarta-feira", referiu Dana Spinant, na habitual conferência de imprensa diária do executivo comunitário.

O principal grupo político do PE, o Partido Popular Europeu (PPE, que inclui os eurodeputados do PSD e o do CDS) defende a rejeição do texto, alegando que afeta a agricultura, a pesca e as energias renováveis, sem prever compensações financeiras adicionais, posição que conta com o apoio da extrema-direita e de parte dos liberais.

