Um total de 86 dos 95 departamentos das regiões metropolitanas francesas estão este fim de semana sujeitos a algum tipo de alerta sobre o uso de água, de acordo com a rede de vigilância do país, que depende do Ministério da Transição Ecológica, adiantou a agência EFE.

De acordo com os dados oficiais, o nível de alerta mais grave, o da crise, foi declarado em 34 departamentos, principalmente no oeste, centro e sudeste do país, enquanto outros 37 estão no segundo nível de alerta reforçado.

Em todos estes departamentos existe algum tipo de restrição ao consumo doméstico, urbano, agrícola ou industrial e algumas cidades do interior devem ser abastecidas por camiões-cisterna para o consumo da população.

A França sofre hoje e segunda-feira uma nova onda de calor, centrada no sudeste do país, temperaturas extremas que se têm repetido e agravado a situação de falta de chuva nas últimas semanas.

A primeira quinzena de julho foi o período mais seco do país, segundo a agência Meteo France, uma situação que também tem contribuído para vários incêndios florestais de considerável dimensão que ocorreram este mês.

