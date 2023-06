"Há um incêndio na rua Saint-Jacques, no 5.º bairro de Paris. Os sapadores bombeiros de Paris estão a intervir. Agradecemos que não perturbem a sua intervenção e evitem aquele setor", escreveu o ministro do Interior de França, Gérald Darmanin, na rede social Twitter.

Uma foto tirada por um fotojornalista da agência de notícias francesa AFP mostra uma coluna de fumo e chamas elevando-se das ruínas de um prédio.

Segundo o ministério público de Paris, "um edifício incendiou-se e abateu parcialmente" na rua Saint-Jacques, a algumas ruas do Panteão e do Jardim do Luxemburgo, e um primeiro balanço provisório indica que há "uma pessoa ferida com queimaduras".

"Nada permite determinar a origem do sinistro" neste momento, precisou o ministério público da capital francesa.

