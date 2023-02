"Para novos contratos a nova renda deve resultar da soma da última renda praticada com as atualizações que poderiam ter sido feitas no período do contrato", explicou o primeiro-ministro.

Além destes dois critérios o valor da nova renda poderá ainda ter em conta o objetivo de inflação de 2% definido pelo Banco Central Europeu (BCE).

A medida integra o pacote "Mais habitação" hoje aprovado pelo Conselho de Ministros e visa combater a especulação dos preços do arrendamento.

