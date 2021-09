"Tenho condições para dizer que provavelmente dentro de três semanas atingiremos esse valor [85% da população com vacinação completa] e que, nesse momento, o Governo estará em condições de tomar as decisões, tendo já nessa altura ouvido os peritos", afirmou Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa realizada no final do Conselho de Ministros.

A ministra sustentou que a previsão feita em julho apontava para que no início de outubro 85% das pessoas estariam vacinadas contra a covid-19 e que neste momento o calendário "é relativamente próximo" dessa data, podendo ser antecipado "talvez uma semana".

"Eu não tenho condições neste momento para dizer se será ainda em setembro ou no início do outubro", frisou Mariana Vieira da Silva, que foi questionada várias vezes sobre a próxima fase de desconfinamento e o alívio das restrições impostas por causa da pandemia de covid-19.

A ministra remeteu uma decisão sobre alívio de restrições depois de uma nova reunião de peritos no Infarmed.

A covid-19 provocou pelo menos 4.593.164 mortes em todo o mundo, entre mais de 222,46 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.836 pessoas e foram contabilizados 1.052.127 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

