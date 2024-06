"O Governo vai ainda tomar medidas muito pontuais para permitir acelerar a entrada em Portugal de pessoas que tenham condições de trabalhar imediatamente, designadamente na construção civil. Vão ter facilidade especial de entrada", disse hoje aos jornalistas no Porto.

Castro Almeida falava à margem do Encontro das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, sobre as Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que decorreu hoje no Pavilhão Rosa Mota.

Questionado sobre quais essas medidas, o ministro não detalhou, dizendo apenas que "está a ser construída a medida" pelo executivo.

Anteriormente, o governante tinha referido que "o principal" risco para a execução do PRR "pode ser a falta de mão-de-obra para fazer tantas obras ao mesmo tempo", que poderão levar à ausência de propostas para os concursos públicos.

Questionado sobre como convive esse risco com as medidas mais restritivas da imigração já tomadas pelo Governo, Castro Almeida respondeu que "a política é mesmo a gestão e a compatibilização de interesses conflituantes".

"Nós precisamos de mão-de-obra, muita da mão-de-obra é produto da imigração, mas também não podemos ter imigração descontrolada. Quem vier para trabalhar não terá dificuldades", assegurou.

No discurso que fez durante o encontro das áreas metropolitanas, Castro Almeida disse ainda que os prazos de candidaturas e pagamentos do PRR serão "ainda mais exigentes" do que os para os restantes fundos europeus, que já tinha anunciado que terão um máximo de 60 dias para serem analisados e 30 dias para o processamento dos pedidos de pagamento.

