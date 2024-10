A resolução, segundo o comunicado do Conselho de Ministros, prolonga até "10 de abril de 2025 a suspensão do ensino, aprendizagem e prática de artes marciais e o encerramento temporário de todos os locais e instalações destinados ao ensino, aprendizagem e práticas de artes marciais".

"Esta resolução do Governo visa consolidar e reforçar a paz social alcançada desde novembro de 2023. Com uma abordagem ponderada e controlada pretende-se, futuramente, permitir a prática de artes marciais exclusivamente no contexto desportivo, promovendo o exercício saudável e contribuindo para a educação e formação cívica e humanista dos jovens", lê-se no comunicado.

O Governo timorense felicitou também a população, principalmente os jovens, pelo cumprimento da decisão do executivo que tem "contribuído de forma significativa para a manutenção da ordem e da paz social em todo o país".

As autoridades determinaram a suspensão do ensino, aprendizagem e práticas das artes marciais em novembro de 2023, na sequência de graves incidentes registados em todo o território timorense, que provocaram, segundo dados do Governo, quatro mortos e 26 feridos.

MSE // VQ

Lusa/Fim