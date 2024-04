"É totalmente proibido soltar animais como cães, gatos e macacos em locais públicos em todo o território de Timor-Leste", referiu, em comunicado, o Governo de Timor-Leste.

O Governo proibiu também o transporte de cães, gatos e macacos, provenientes de Bobonaro, Covalima e Oecussi, para outros municípios "por meio terrestre, aéreo ou marítimo", para prevenir a disseminação do vírus da raiva.

No comunicado, é solicitado também aos donos daqueles animais que cooperem e os vacinem contra a raiva.

As medidas tomadas pelo Governo visam, segundo o comunicado, "prevenir e mitigar" o surto de raiva e impedir que se espalhe a todo o território nacional.

O vírus da raiva infeta o sistema nervoso central e se uma pessoa não receber tratamento pode morrer.

O Ministério da Agricultura e da Saúde de Timor-Leste iniciaram em março intervenções para prevenir a raiva e a Organização Mundial de Saúde (OMS) está a trabalhar com as autoridades timorenses através de apoio técnico à formação de funcionários do setor da saúde.

A OMS está também a apoiar o Ministério da Saúde com a distribuição de vacinas contra a raiva.

