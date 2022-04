Em comunicado, o executivo explica que a negociação vai ser conduzida pelo ministro das Finanças, Rui Gomes, e que o projeto terá um custo total de 123,37 milhões de dólares (113 milhões de euros).

"O projeto visa aumentar a área de cobertura do serviço de abastecimento de água limpa e melhorar a capacidade institucional da BTL", explica-se no comunicado, referindo-se à empresa pública de água.

"Terá a duração de sete anos, de 2023 a 2029, e estima-se que irá beneficiar um total de 82.300 pessoas do município de Díli", explica o executivo.

Ainda na reunião de hoje do Governo, a ministra da saúde, Odete Maria Freitas Belo, fez uma apresentação "sobre as várias fases do projeto e sobre o ponto de situação da preparação do processo de aprovisionamento da construção do bloco de pediatria e de cuidados intensivos do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)".

"O novo bloco hospitalar irá ter cinco andares e uma área de cerca de quatro mil metros quadrados. Permitirá oferecer instalações adequadas às necessidades para o número crescente de pacientes do HNGV, promovendo a melhoria da qualidade da prestação de serviços de saúde no país", acrescenta.

A reunião de hoje do Governo foi presidida por Armanda Berta dos Santos, vice-primeira-ministra, que está interinamente a assumir as funções de primeira-ministra durante as férias de Taur Matan Ruak.

