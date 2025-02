"Este manual será entregue às instituições de ensino superior, tanto universidades como institutos, em todo o território, para a introdução de temas sobre o país e o conflito, história e memória, direitos humanos e justiça transicional", afirmou o ministro do Ensino Superior, José Jerónimo.

"Este é um tema de grande importância. Como timorenses, temos todos de conhecer a nossa história para contá-la corretamente. Muitas vezes, há quem fale sobre a história de forma errada", salientou o ministro, no Centro Nacional Chega, na cerimónia de apresentação do manual.

O ministro destacou que a disciplina vai ser introduzida, já a partir deste ano letivo, e que a História de Timor-Leste vai abordar o período da colonização portuguesa, a ocupação indonésia e o período da restauração da independência.

"Observamos uma lacuna entre as gerações mais velhas e as mais novas no que diz respeito ao conhecimento da história. Por isso, o ministério considera essencial esta colaboração com o Centro Nacional Chega para introduzir a história através deste manual agora lançado", explicou.

O manual, produzido com o apoio do Governo da Alemanha, foi desenvolvido em parceria e colaboração com docentes universitários.

