"Depois de contactos com algumas das escolas que já estavam em atividades letivas, e de forma a não perturbar o processo educativo, vamos emitir uma circular do ministério para que cumpram os requisitos mínimos para continuar a funcionar", disse Armindo Maia à Lusa.

"Trata-se de cumprir as medidas como uso de máscaras, lavagem de mãos e distanciamento social", frisou.

A circular abrange em particular, explicou, escolas que já começaram hoje o período letivo, como a Escola Portuguesa de Díli, que, aliás, já estava a aplicar estas medidas desde o início do seu ano letivo, em setembro do ano passado.

Armindo Maia reiterou que apesar desta circular, para as escolas já a funcionarem -- algumas escolas privadas também começaram hoje o seu ano letivo -- o Ministério da Educação e da Saúde vão emitir, posteriormente, um diploma conjunto a detalhar as condições de abertura.

Mantém-se assim e até esse diploma, disse, a suspensão de atividades escolares das escolas públicas timorenses, tal como o próprio já tinha anunciado hoje em declarações à Lusa.

Acácio de Brito, responsável da Escola Portuguesa de Díli, confirmou à Lusa que as atividades letivas continuam, com normalidade, na terça-feira, cumprindo as medidas que já estavam a ser implementadas.

