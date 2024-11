Apresentada pelos ministros da Defesa e do Interior, durante a reunião do Conselho de Ministros, a resolução prevê o "empenhamento operacional conjunto entre as Forças de Defesa e a Polícia Nacional de Timor-Leste [PNTL] para garantir a segurança, estabilidade e o bem-estar da população".

"A resolução do Governo estabelece operações de patrulhamento e vigilância em locais sensíveis de todos os municípios, prevenindo atos de instabilidade social. A força tarefa será coordenada pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelo comandante-geral da PNTL, com apoio de diversas entidades governamentais e institucionais", refere o comunicado do Conselho de Ministros.

A decisão do Governo prevê também "medidas específicas, como a definição de cadeias de comando, regras de empenhamento e apoio de inteligência, bem como o uso proporcional da força com a legislação em vigor".

Segundo o comunicado, a operação conjunta, que teve início na quarta-feira, vai decorrer até 05 de janeiro de 2025.

