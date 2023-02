"Pretende-se com esta iniciativa legislativa promover o acesso a uma habitação condigna, garantir o realojamento, contribuir para a melhoria da qualidade das habitações, reordenar as áreas urbanas degradadas e os aglomerados rurais, fomentar a reabilitação urbana e apoiar a autoconstrução e o associativismo (cooperativas)", refere o Governo.

O documento visa ainda "disseminar técnicas de construção sustentáveis e adequadas, desenvolver o setor da construção civil e criar uma entidade pública responsável pelo desenvolvimento público do setor da habitação".

A lei, que "assenta nos princípios de universalidade, sustentabilidade, igualdade e participação", foi apresentada pelo vice-primeiro-ministro e ministro do Plano e Ordenamento, José Maria dos Reis, e aprovada em Conselho de Ministros.

O diploma prevê a elaboração de um Plano Nacional da Habitação e a criação de uma entidade governamental que será responsável pelo desenvolvimento e implementação das políticas do Estado na área da Habitação.

A lei abrange questões como reabilitação urbana, "prevendo deveres de conservação e de reabilitação do edificado" e determina o modo de delimitação das áreas urbanas degradadas e os termos da realização das operações de reabilitação urbana.

A proposta inclui ainda aspetos sobre instrumentos de política de habitação, "que permitem ao Estado a aquisição de terrenos e edifícios destinados à satisfação das necessidades coletivas de habitação e alojamento, em primeira linha através dos meios próprios de direito privado, ou, se necessário, através do exercício do direito de preferência ou do recurso à expropriação por utilidade pública".

A lei abrange igualmente a "possibilidade de constituição de direito de superfície sobre o património imobiliário do Estado a favor de cooperativas ou outras entidades privadas".

O Estado fica incumbido de "promover o acesso à habitação dos agregados familiares carenciados, através da construção ou aquisição das habitações necessárias e da criação de programas específicos para esse efeito".

A regulação de casas para funcionários ou agentes do estado, cooperativas de habitação, apoio à autoconstrução e incentivos ao setor são outros aspetos abrangidos.

Também incluídas estão as regras referentes ao realojamento de pessoas, tanto em situações onde é necessário demolir ou desocupar casas para projetos públicos, como em emergências, resultantes da ocorrência de catástrofe ou desastre natural.

ASP // VQ

Lusa/Fim