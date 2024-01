"Durante o período de abril a dezembro do ano passado, descobrimos que 70 postos de gasolina vendiam diesel que parecia estar contaminado com parafina", explicou à imprensa local o responsável pelo setor no Ministério dos Recursos Minerais e Energia (DMRE, na sigla em inglês), Robert Maake.

Por seu lado, o porta-voz do ministério, Ernest Mulibana, adiantou que a investigação governamental encontrou postos de abastecimento com diesel "falso" a operar em todas as nove províncias do país.

Segundo o porta-voz sul-africano, as regiões que registaram o maior número de incidentes são as províncias de Limpopo, com 15 postos, e de KwaZulu-Natal, com 13 postos de abastecimento de combustível contaminado. Estas duas províncias fazem fronteira com Moçambique.

As autoridades sul-africanas escusaram-se a divulgar o nome das estações de serviço alegadamente envolvidas na prática ilícita de venda de gasóleo diluído com parafina enquanto decorre o processo de notificação das empresas envolvidas no âmbito da investigação.

