Segundo a agência de notícias Interfax, uma comissão do governo russo autorizou na quarta-feira a compra, mas não revelou o valor que as empresas Slotex e Luzales terão de pagar para adquirir as fábricas da empresa sueca de móveis na Rússia.

O Ikea, que suspendeu as suas vendas na Rússia no início de março devido à guerra na Ucrânia, anunciou em junho que queria vender as suas quatro fábricas em solo russo, reduzir o número de empregados e liquidar os seus de trabalho e liquidaria os seus 'stocks'.

A empresa escandinava, que garantiu o salário aos funcionários durante seis meses, sublinhou que os seus dois escritórios de logística em Moscovo e Minsk, na Bielorrússia, seriam encerrados.

Em novembro, o Grupo Ingka, empresa que concentra 90% das vendas do Ikea, indicou ter obtido um lucro líquido de 287 milhões de euros no seu último ano fiscal (setembro-agosto), 82% menos que no mesmo período de 2021.

A quebra nos resultados deveu-se sobretudo ao impacto "significativo" das taxas de juro na divisão de investimentos no mercado financeiro do grupo, bem como aos efeitos do encerramento das operações na Rússia devido à guerra na Ucrânia.

