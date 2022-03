Governo rejeita falhas no abastecimento alimentar e pede para se evitar pânico

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, vincou hoje que o Governo não antevê problemas no abastecimento alimentar, pedindo que se evite "o pânico", nomeadamente com o óleo de girassol, que "não faltou, só aumentou de preço".