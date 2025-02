O Governo compromete-se "com todos estes projetos que, mudando a fonte de financiamento", por terem sido retirados do PRR, "são estruturantes para o país e continuarão a avançar como se nada tivesse acontecido", disse o governante.

O secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional falava aos jornalistas, em Portalegre, após uma reunião com os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA).

O encontro serviu para abordar as formas de financiamento para garantir o avanço do Empreendimento de Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato (EAHFMC), também conhecido por Barragem do Pisão.

"Estamos a iniciar a reprogramação do Portugal 2030 (PT2030) e vamos ver qual é a melhor forma de o fazer, com menos custos para o país", afirmou.

Para Hélder Reis, "a prioridade" nesta altura passa por "assegurar que tudo continua como tinha sido planeado", independentemente de o projeto ser ou não financiado pelo PRR.

Questionado sobre se as máquinas podem iniciar a obra da barragem, o governante disse não encontrar nenhum entrave sobre essa matéria.

"Podem vir as máquinas. A CIMAA tem o dinheiro exatamente para que obra comesse a arrancar assim que [os autarcas] entenderem que o devem fazer", afirmou.

Questionado também pelos jornalistas sobre se a decisão judicial que anulou a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do projeto pesou na decisão de retirar a verba que tinha atribuída em PRR, Hélder Reis rejeitou o argumento.

"Não foi o facto de o tribunal ter decidido que a DIA era revogada que nos levou a esta decisão", frisou, contrapondo que o projeto da barragem alentejana não iria "caber no prazo do PRR".

"Inseriu-se numa decisão de reapreciação do PRR, naquilo que é a capacidade que o país tem de concretizar no tempo do PRR as obras e todos os projetos que lá estão", explicou.

No final da reunião, o presidente da CIMAA, Hugo Hilário, afirmou aos jornalistas estar "mais tranquilo" após as explicações e garantias dadas por Hélder Reis, sublinhando que o projeto "vai acontecer" e que os autarcas continuam "focados e empenhados" na sua concretização.

No entanto, alertou o autarca, é preciso salvaguardar os interesses da região e assegurar os mecanismos administrativos e legais para que a obra se concretize.

Hugo Hilário disse ainda que "não vai haver devolução de qualquer verba" do projeto já utilizada pela CIMAA.

Por seu turno, o presidente da Câmara do Crato, Joaquim Diogo, defendeu a necessidade de a CIMAA ficar com "um documento oficial" que "seja à prova de bala de qualquer alteração que exista" relacionada com o financiamento do projeto "ou qualquer negociação que exista no futuro".

"Queremos saber como é que fazemos a transição rapidamente de um mecanismo para o outro", defendeu, indicando que vai ser criada uma equipa para monitorizar o formalismo deste processo de transição de fontes de financiamento.

A Barragem do Pisão previa um investimento na ordem dos 141 milhões de euros do PRR, a que se somavam 10 milhões de euros inscritos no Orçamento do Estado.

HYT // RRL

Lusa/Fim