Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o diplomata António Costa Moura irá realizar esta visita entre segunda-feira e quarta-feira da próxima semana.

A visita ocorrerá na mesma altura em que se realiza uma Permanência Consular na capital de Cabo Delgado (terça-feira e quarta-feira), organizada pelo Consulado Geral de Portugal na Beira.

Contactos com as autoridades moçambicanas locais e um encontro com a comunidade portuguesa presente nesta província do norte de Moçambique, bem como visitas a empresas portuguesas presentes na região fazem parte da agenda do diplomata para esta missão.

O embaixador António Costa Moura irá ainda visitar projetos apoiados no contexto do apoio humanitário de emergência a Cabo Delgado e de cooperação para o desenvolvimento apoiados por Portugal e implementados por organizações não-governamentais para o desenvolvimento (ONGD) portuguesas.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e 714.000 deslocados, de acordo com o Governo moçambicano.

O mais recente ataque foi feito em 24 de março contra a vila de Palma, provocando dezenas de mortos e feridos.

As autoridades moçambicanas recuperaram o controlo da vila, mas o ataque levou a petrolífera Total a abandonar por tempo indeterminado o recinto do projeto de gás com início de produção previsto para 2024 e no qual estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento económico de Moçambique na próxima década.

