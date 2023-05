Os temas constam das perguntas dirigidas ao executivo pelas três bancadas da Assembleia da República, para a reunião em hemiciclo dos próximos dois dias.

O grupo parlamentar da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder e com a maioria de assentos, pretende conhecer "o alcance das intervenções recentemente realizadas nas empresas públicas Tmcel [telecomunicações] e Linhas Aéreas de Moçambique e os ganhos que se esperam".

A bancada maioritária quer ainda obter informações sobre a capacidade da empresa sul-africana contratada para apoiar a gestão da transportadora de bandeira moçambicana.

A Frelimo espera ainda que o executivo se pronuncie sobre o atual estado de desenvolvimento económico e social do país, com foco nas estradas e saúde.

Por seu turno, a bancada da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, vai questionar o Governo sobre a sustentabilidade do setor empresarial do Estado e a posição do executivo face ao que considera serem "contas não fiáveis, supervisão promíscua, incompetente e arbitrária" do Banco de Moçambique.

O principal partido da oposição questiona igualmente o executivo sobre o combate à onda de raptos que há alguns anos atinge algumas cidades moçambicanas e sobre a gestão dos fundos destinados ao setor agrário.

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido, também vai dirigir ao executivo questões sobre a situação da transportadora aérea nacional e quer conhecer "as reais razões por detrás do negócio nebuloso das Linhas Aéreas de Moçambique", numa alusão à entrada na gestão da empresa de uma entidade estrangeira.

O MDM também pretende que o Governo dê informações sobre "as ações para minimizar os preços de bens como água, energia, transportes públicos e produtos de primeira necessidade" face à vaga inflacionista global.

As intervenções visando a reconstrução de infraestruturas de educação, saúde e rodovias afetadas pelas calamidades naturais, bem como para a correção dos "gravíssimos erros e distribuição deficiente do livro escolar" fazem parte igualmente do rol de matérias da terceira bancada parlamentar.

A Assembleia da República de Moçambique é dominada pela Frelimo, com 184 deputados, seguida pela Renamo, com 60, e pelo MDM, com seis lugares.

PMA // JH

Lusa/Fim