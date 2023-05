As autoridades dos dois países expressaram o desejo de "aprofundamento da cooperação", durante um fórum entre dirigentes moçambicanos e uma missão empresarial do Japão, encabeçada pelo ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros nipónico, Yamada Kenji.

"Os empresários japoneses conhecem muito das oportunidades de investimento que Moçambique oferece, somos um país que vê no Japão um parceiro estratégico de longo prazo", disse o ministro da Economia e Finanças moçambicano, Max Tonela.

O governante moçambicano avançou que "o alto desenvolvimento tecnológico do Japão e as inúmeras oportunidades de investimento disponíveis" no país africano abrem amplas possibilidades de intensificação dos laços económicos e comerciais bilaterais.

"A nossa prioridade é fazer uma aposta no setor privado para permitir que o potencial não explorado que o nosso país apresenta possa ser usado de forma sustentável", frisou.

O Japão, prosseguiu Max Tonela, tem a oportunidade de promover investimentos no gás natural, indústria, agricultura, turismo e infraestruturas em Moçambique, como forma de diversificar a sua presença no país africano, em termos empresariais e comerciais.

Por seu turno, o ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Mateus Magala, convidou os empresários japoneses a juntarem-se às autoridades moçambicanas na aposta em soluções de mobilidade urbana, transporte marítimo doméstico (cabotagem) e recursos naturais.

Assinalando o compromisso do Japão com o desenvolvimento de empreendimentos menos poluentes no setor energético, Magala apontou a aposta de Maputo na exploração de grafite para a produção de baterias usadas em carros elétricos, como uma área com grande potencial para o investimento nipónico.

O ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros do Japão realçou a disponibilidade das empresas do seu país para investir em Moçambique, nomeadamente no setor dos recursos energéticos.

"Moçambique é um país bonito e cheio de oportunidades, com reservas de gás que estão entre as maiores de África", frisou Yamada Kenji.

A localização geográfica de Moçambique, que permite acesso ao mar e ser ponto de trânsito do comércio regional, também torna o país atrativo para o investimento externo, prosseguiu.

O encontro de hoje entre governantes moçambicanos e empresários japoneses insere-se no quadro de uma visita que o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, realiza na quinta-feira a Maputo, onde se vai reunir com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

PMA // VM

Lusa/Fim