A proposta de revisão que prevê a criação do Ramo de Investigação de Delitos Criminais (RIC) ainda terá de ser aprovada pela Assembleia da República, disse o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze, em conferência de imprensa, no final da sessão semanal deste órgão.

"Há novos tipos de crimes a serem praticados e há a necessidade de a própria polícia modernizar-se, colocando-se ao nível dos acontecimentos que já estão em curso e antecipar-se aos que ainda vão ocorrer", afirmou Suaze.

A introdução do RIC, prosseguiu, não vai implicar a dissolução do atual Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic).

O porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique acrescentou que o documento hoje aprovado defende "a pertinência de um ramo de forças especiais, que se vão subordinar a um comando único e vertical".

Pretende-se igualmente a reorganização da Polícia de Trânsito, visando dotar esta estrutura de robustez adequada às suas responsabilidades e subordinação ao comando-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), disse.

A proposta de revisão visa igualmente conformar a lei com os novos processos de recrutamento e formação dos agentes da lei e ordem, prosseguiu Filimão Suaze.

