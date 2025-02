"Como todos sabemos, a Beira anda com um desafio enorme de congestionamento para o acesso ao porto. Por isso, estamos a estudar mecanismo de como encontrar soluções para o acesso a este porto", disse à comunicação social João Matlombe, após visitar o porto localizado na província de Sofala, centro de Moçambique.

João Matlombe afirmou que estão em curso contactos com a empresa responsável pela gestão do porto (Cornelder de Moçambique), os Caminhos de Ferro de Moçambique e o conselho empresarial local, com o objetivo de estudar alternativas para o problema.

Entre as soluções está a possibilidade de criação de vias alternativas para se ter acesso ao porto, o que considerou ser importante, mas que carece ainda de estudos.

"Uma via alternativa é uma solução importante que esta a ser estudada", frisou.

Em outubro de 2023, o Governo moçambicano anunciou que pretende investir 290 milhões de dólares (278 milhões de euros) na expansão e modernização do Porto da Beira, um dos mais importantes de Moçambique e que serve outros países da região.

Nesse mesmo ano, os portos moçambicanos movimentaram mais de 63 mil toneladas de mercadorias, um aumento de 12,3% face a 2022, praticamente metade a partir de Maputo, segundo dados da execução orçamental a que a Lusa teve acesso, na altura.

JYJE // MLL

Lusa/Fim