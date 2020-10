"Qualquer esforço que possa ser feito pelos credores para nos ajudar a melhorar o Orçamento, para apoiar os setores, neste caso, por exemplo, saúde e educação, é sempre bem-vindo", declarou Adriano Maleiane.

O ministro respondia a perguntas dos jornalistas sobre a possibilidade de o Clube de Paris, entidade que junta os principais credores bilaterais no mundo, e o G20 - 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia de estenderem a Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) dos países pobres até 2021.