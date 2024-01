Num esclarecimento enviado hoje à Lusa, face aos protestos de professores que reivindicam esses pagamentos, o ministério refere que no setor da educação foi reportado o montante de 236.244.405,95 meticais (3,4 milhões de euros) referente a horas extraordinárias nos meses de outubro e novembro de 2022.

Desse total, foram validados pagamentos no valor de 158.190.652,16 meticais (2,3 milhões de euros) a 5.404 funcionários e foram pagos "até ao momento" 71.113.995,11 meticais (um milhão de euros) a 2.474 funcionários, de 137 escolas.

"O que perfaz parte do universo das escolas da cidade e província de Maputo, cidades de Quelimane e de Nampula, estando em falta o pagamento de 87.076.657,06 meticais correspondente a 2.930 funcionários", lê-se na mesma informação.

Algumas dezenas de professores moçambicanos saíram quarta-feira às ruas da Matola, nos arredores de Maputo, em protesto pela falta de pagamento de horas extraordinárias, ameaçando boicotar o arranque do ano letivo no país.

"Se o Governo não responder às nossas inquietações, que tenha certeza de que no dia da abertura [do ano letivo], ao invés de o professor ir apresentar-se às escolas, irá apresentar-se aos jardins, às praças, pracetas e às ruas, para reivindicar aquilo que são os seus direitos roubados", disse à comunicação social Isac Marrengula, presidente da Associação Nacional de Professores (Anapro).

Várias classes profissionais, entre as quais professores, médicos e profissionais de saúde, queixam-se, desde 2023, de atrasos e cortes no pagamento de salários e horas extraordinárias desde que foi introduzida a Tabela Salarial Única (TSU) na função pública, que está a ser alvo de forte contestação e críticas de vários segmentos do aparelho do Estado moçambicano.

Empunhando cartazes com mensagens críticas, como "Burlaram-nos na TSU" ou "Paguem as horas extras", os professores, vestindo as suas batas, percorreram as ruas da Matola, entoando hinos de protesto e pedindo que sejam pagas as horas extraordinárias.

No mesmo documento informativo, o Ministério da Economia e Finanças salienta que com a implementação da TSU, em outubro e novembro de 2022, as horas extraordinárias "não foram processadas, tendo sido instituído o procedimento de validação pela Inspeção Geral de Finanças".

"A aferição da informação relativa ao trabalho extraordinário realizado pelos funcionários e agentes do Estado nas restantes escolas retoma no corrente mês, o que inclui a dívida referente ao exercício económico de 2023", acrescenta, dando ainda conta que até ao momento "foi validado" o montante de 337.421.590,71 meticais, a pagar a 3.235 funcionários de 149 escolas.

Refere igualmente que, "em coordenação" com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, o Ministério da Economia e Finanças "tem vindo a trabalhar no processo de melhoria e controlo das horas extraordinárias realizadas pelo corpo docente" e que o Governo "tem priorizado o pagamento do salário e de outros suplementos, ficando as horas extraordinárias condicionadas ao processo de verificação e validação".

Salientar igualmente que no processo de fiscalização prévia das despesas com horas extraordinárias constataram-se irregularidades como apresentação de horas extraordinárias "sem evidência da sua realização", cálculo dessas compensações "sem a realização das horas mínimas obrigatórias de trabalho", marcação de horas extraordinárias "sem ter sido assinado o livro de ponto" ou aplicadas nos dias de descanso semanal e ainda o "empolamento das horas".

