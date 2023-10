A companhia "vai assegurar a verificação das especificações, dos preços e das quantidades dos produtos mineiros", afirmou o vice-ministro da Economia e Finanças, Amílcar Tivane, em declarações à Lusa.

A SGS já está no terreno para poder elaborar um plano de ação e assinou um contrato de três anos com as autoridades moçambicanas, aguardando-se pelo visto do Tribunal Administrativo, prosseguiu Tivane.

"A SGS é uma empresa com uma larga experiência e "de gabarito internacional" no setor, sustentou o vice-ministro da Economia e Finanças.

Amílcar Tivane defendeu a necessidade de os relatórios mensais apresentados pelas empresas do setor mineiro estarem em consonância com as regras de controlo das quantidades, especificidades e preços.

A intervenção da SGS enquadra-se no compromisso do Governo moçambicano de suprir as insuficiências no controlo dos minérios extraídos e exportados do país africano, avançou Tivane.

"Há insuficiência de informação nalguns relatórios", declarou, assinalando que "Moçambique é rico em recursos naturais e deve tirar maior proveito disso".

PMA // MLL

Lusa/Fim