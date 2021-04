A aprovação do decreto foi divulgada pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze, durante a conferência de imprensa no final da sessão semanal do órgão.

"Todo este processo do novo decreto [aprovado hoje pelo Conselho de Ministros] decorre daquilo que foi a intervenção do Presidente da República no dia de ontem [segunda-feira]", afirmou Filipe Suazi.

Na sua comunicação à nação na segunda-feira, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou o alargamento do recolher obrigatório a todas as capitais provinciais do país, devido ao aumento da taxa de positividade de covid-19 e manteve as restrições em vigor desde o início do ano face à pandemia.

"Face ao aumento da taxa de positividade nas últimas semanas ao nível das províncias de Gaza, Sofala, Manica, Tete, Cabo Delgado e Niassa, o recolher obrigatório atualmente em vigor na área metropolitana do grande Maputo é estendido para todas as cidades capitais", afirmou o chefe de Estado moçambicano.

Mas a decisão presidencial vem com uma novidade: o recolher obrigatório passa a vigorar a partir das 22:00 (20:00 de Lisboa) e não 21:00, como acontecia na região metropolitana de Maputo.

"Decidimos ajustar o horário do recolher obrigatório na região metropolitana do grande Maputo das 22:00 às 04:00, para facilitar que os trabalhadores dos estabelecimentos comerciais, de restauração, bem como estudantes do período pós-laboral do ensino superior possam ter acesso aos serviços de transporte coletivos de passageiros e efetuar as ligações para chegar às suas casas", explicou o chefe de Estado moçambicano.

Além de estender a limitação na circulação de pessoas a mais áreas geográficas, Filipe Nyusi anunciou a manutenção das medidas em vigor desde o início do ano, justificando com a necessidade de "evitar que se repita a situação dramática que o país viveu nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano".

Nesse sentido, mantém o horário no comércio entre 09:00 e as 19:00 de segunda a sábado e até às 16:00 no domingo - sendo que restaurantes devem encerrar até às 20:00 todos os dias.

Moçambique contabiliza 782 óbitos e 68.227 casos, dos quais 83% recuperados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.862.002 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PMA // VM

Lusa/Fim