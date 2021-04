"Este Governo, além de na última estruturação da sua estrutura orgânica decidir criar um Ministério do Planeamento, e que no seu âmbito já criou um centro de competências especializado designado como plano APP, onde já decidiu recrutar e já recrutou perto de 100 técnicos para alocar a esta estrutura", disse Nelson de Souza no debate parlamentar sobre as Grandes Opções 2021-2025.

No encerramento do debate, o ministro do Planeamento detalhou que a estrutura "vai ficar responsável por acompanhar estas atividades de planeamento e vai coordenar uma rede de núcleos centralizados e localizados nos diversos ministérios".

O objetivo da rede, segundo o ministro, é "fortalecer" a capacidade na área e para "suportar, acompanhar, monitorizar e apoiar o Governo no desenvolvimento desta atividade".

"Não tem nada a ver com uma perspetiva apenas ideológica, mas tem a ver com aquilo que deve ser um Estado moderno, orientado para uma gestão mais racional das políticas públicas", disse o governante.

Nelson de Souza pediu aos partidos da oposição que "esqueçam aquilo que são visões absolutamente redutoras, retrógradas, sobre a conceção daquilo de que é um Estado moderno hoje em dia", que "não prescinde da sua função essencial sem perder de vista que num processo de desenvolvimento das políticas públicas deve convocar todos os setores".

