A maior parte da Emilia Romagna vai continuar em alerta vermelho devido ao mau tempo e outras quatro regiões de Itália em alerta laranja, enquanto o número de pessoas retiradas chega a 13 mil após as chuvas subirem as margens do rio Santerno, desabando viadutos e estradas e destruindo centenas de estruturas.

O executivo italiano anunciou um Conselho de Ministros na terça-feira da próxima semana para ativar um fundo de emergência de 20 milhões de euros, que se soma aos 10 milhões aprovados no início do mês, informou em conferência de imprensa o Ministro da Protecção Civil italiano, Nello Musumeci.

O executivo está também a avaliar auxílios a trabalhadores temporários e empresas do setor agrícola, afetados pelas inundações, embora segundo o ministro da Agricultura, Francesco Lollobrigida, nao seja possível quantificar os danos de um evento "ainda em curso" .

A Coldiretti, principal associação agrícola de Itália, informou que milhares de hectares de terras cultivadas com frutas e cereais foram inundados nas áreas de Romagna e Marche.

O presidente da região da Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, anunciou que 13.000 habitantes tiveram que ser retirados das suas casas, incluindo 3.000 em Bolonha, 5.000 em Faenza e 5.000 na área de Ravenna, "mas o número deve aumentar".

Ao mesmo tempo, foi decretado o encerramento das escolas e pedido à população que não saia de casa.

Em cidades como Faenza, Forlì e Ravenna, dezenas de pessoas foram resgatadas depois de ficarem presas em casa ou refugiarem-se em telhados, segundo a Proteção Civil.

As inundações deixaram cerca de 50 mil consumidores sem eletricidade, outros 100 mil com problemas de telecomunicações móveis e outros 10 mil com telefone fixo.

Da mesma forma, o Grande Prémio de Fórmula 1, agendado para este fim de semana em Ímola, acabou cancelado, após a inundação do circuito.

VP // RBF

Lusa/fim