Em comunicado, a tutela esclarece que a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, deu luz verde ao investimento na plataforma "1Bilhete.pt", que pretende aumentar a capacidade de atração para a mobilidade sustentável.

A plataforma de bilhética nacional visa a integração tarifária, assim como a interoperabilidade dos sistemas de bilhética.

Segundo o Ministério do Ambiente, a supervisão do desenvolvimento do sistema ficará a cargo do Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT), que irá receber os 1,7 milhões de euros, provenientes do Fundo Ambiental, no âmbito do "Protocolo 1Bilhete.pt".

Através do novo sistema será possível adquirir e validar títulos de transportes com qualquer cartão de transporte público ou aplicação móvel, não sendo necessária a compra de um novo cartão ou a instalação de outra aplicação no telemóvel, esclarece a tutela.

Será também possível criar títulos de viagem de transporte público de cobertura nacional e utilizar cartões bancários (físicos ou virtuais) para comprar ou validar os títulos de transporte.

Citada no comunicado, a ministra Maria da Graça Carvalho destaca que o sistema é "um avanço significativo" ao "prometer facilitar o acesso aos transportes públicos, fomentar o seu uso, melhorar a experiência do passageiro e contribuir para a sustentabilidade operacional".

"Esta plataforma pode ser um incentivo ao uso do transporte público e até aumentar a eficiência das empresas de transporte público, que beneficiarão da centralização e da digitalização dos processos de emissão e verificação de bilhetes", acrescenta.

A plataforma "1Bilhete.pt" já recebera um financiamento de um milhão de euros do Fundo Ambiental, refere a tutela.

"É algo que está alinhado com as metas ambientais do Governo e com os esforços nacionais de combate às alterações climáticas", refere.

