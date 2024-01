No comunicado, é referenciada a exoneração do diretor da PJ e de vários outros responsáveis, entre diretores-gerais e secretários-gerais de diferentes Ministérios que compõem o Governo.

Não foi indicado o nome do responsável que vai substituir Julião Vieira Insumbo, nomeado para o cargo em setembro, mas que só entrou em funções em outubro de 2023.

Mestre em direito e magistrado do Ministério Público, Insumbo, formado pela Faculdade de Direito de Bissau, substituiu no cargo o também magistrado do Ministério Público Domingos Monteiro Correia.

Ao assumir o cargo, o agora ex-diretor da PJ guineense, estrutura que se destaca no combate ao crime organizado, nomeadamente o tráfico de droga, afirmou que a sua atuação se ia basear no cumprimento da lei, tanto do ponto de vista preventivo como da sua aplicação.

